Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 EFR 42 plakalı tır ile Resul Taşdemir'in (48) kullandığı 34 JF 1982 plakalı otomobil, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde kaza yaptı.

Kazada ağır yaralanan Taşdemir, Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

