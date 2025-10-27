Sadi Dertli Trap Skeet Poligonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’nin 22 farklı ilinden gelen 114 sporcu üç gün boyunca hedefleri vurmak için ter döktü.

Zorlu geçen yarışmalar sonunda; Büyük Erkekler kategorisinde Nedim Tolga Tunçer, Genç Erkeklerde Hüseyin Efe Özmen, Veteran Erkeklerde Ahmet Karagöz, Büyük Kadınlarda Nihan Gürer, Genç Kadınlarda Fadime Nur Çetinkaya ve Yıldız Kadınlarda Ela Afacan birinciliği elde etti.

Sporculara madalya ve kupaları, federasyon yetkilileri ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.