Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanan fuar, 410 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor katılıma ulaştı.

KAFUM’da gerçekleştirilen ve “Gel ve Hayatı Anla” temasıyla düzenlenen fuar, 400 yazar ve 150 yayınevini okurlarla buluşturdu.

On gün boyunca edebiyatın, düşüncenin ve sanatın nabzı Kahramanmaraş’ta atarken, katılımcılar binlerce kitabı inceleme ve sevilen yazarlarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Fuarda yalnızca kitap satışı değil, aynı zamanda fikir alışverişi ve kültürel etkileşim de ön plandaydı.

Program kapsamında gerçekleştirilen 50 söyleşi ve imza etkinliğinde, edebiyat, tarih, düşünce, çocuk gelişimi ve medya gibi farklı alanlarda uzman isimler okurlarla buluştu.

Söyleşilere on binlerce kişi katılırken, fuar alanı her gün yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince kitapseverlere önemli destekler sundu.

Herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak amacıyla 30 bin adet kitap hediye çeki dağıtıldı.

Ayrıca kırsal mahallelerdeki çocukların da fuar atmosferini yaşaması için ücretsiz ulaşım desteği sağlandı. Bu sayede şehir merkezi dışında yaşayan binlerce çocuk, ilk kez kitap fuarına katılma imkânı buldu.