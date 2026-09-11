Mezopotamya ve Zagros'un Seramik Mirası İncelendi

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Hollanda Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen uluslararası çalıştay, bilim dünyasını Kahramanmaraş'ta bir araya getirdi.

Oturumlarda alanında uzman isimler önemli sunumlar gerçekleştirdi:

İranlı Arkeolog Hojjat Darabi: Güney ve Orta Zagros eteklerinde ortaya çıkan erken Mezopotamya seramiklerini anlattı.

İspanyol Arkeoloji Uzmanı Anna Bach Gomez: Irak’ın kuzeyindeki Halaf dönemi yerleşimi Banahilk’te yürütülen çalışmaları aktardı.

Japon Arkeologlar Masanori Oda ve Takahiro Odaka: Sırasıyla Zagros Piedmont’unda Halaf çömlekçiliğini ve Batı Zagros Piedmont’undaki Şahrizor Ovası’nın Geç Neolitik dönem çömlekçiliğini değerlendirdi.

Yukarı Dicle Vadisi'nin Kalkolitik İzleri Tartışıldı

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda Türk arkeolog Ayşe Tuba Ökse, Yukarı Dicle Vadisi’ndeki Kalkolitik döneme ait bulguları katılımcılarla paylaştı. Bölgedeki tepe ve yapı alanlarına dair çarpıcı bilgileri sunan Ökse, arkeolojik verilerin dönemin yaşam alanları hakkında sunduğu ipuçlarına dikkat çekti.

Programın devamında ise Sidar Gündüzalp, Aslı Erim Özdoğan, Şakir Can, Maria Daghmehchi ve Filiz İlhan Geç Neolitik ile Erken Kalkolitik dönem çömlekçilik uygulamalarına yönelik saha çalışmalarını sundu.

Kahramanmaraş Uluslararası Sahnede Parladı

Farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının coğrafi verileri ortak bir platformda değerlendirmesi, Kahramanmaraş’ın tarih öncesi araştırmalar bakımından taşıdığı büyük potansiyeli uluslararası düzeyde görünür kıldı. Çömlekçiliğin üretim tekniklerinden kültürel yayılımına kadar birçok başlığın bilimsel açıdan tartışıldığı çalıştay, şehrin kültürel mirasının tanıtımına büyük katkı sağladı.