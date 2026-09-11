Pınarbaşı Caddesi’nde Kapsamlı Temizlik

İlçenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan ve yoğun nüfusa hizmet veren Pınarbaşı Caddesi’nde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla caddenin asfalt ve yürüyüş yolları başta olmak üzere farklı noktalarında temizlik ve yıkama işlemleri yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda sıcak asfaltı ve yürüyüş yollarıyla baştan sona yenilenen Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla, yapılan ulaşım yatırımının korunması ve caddenin mevcut görünümünün daha uzun süre muhafaza edilmesi hedeflendi. Çalışmalar aynı zamanda caddenin kent estetiğine sunduğu katkının artırılmasına yönelik önemli bir adım oldu.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında yol yüzeyleri ve yürüyüş güzergâhları köpüklü sularla yıkandı. Cadde boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla asfalt ve yaya yollarında zaman içerisinde biriken kir ve tozlar temizlenirken, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda ulaşım sağlamasına katkı sunuldu.

Görüntü Kirliliğine Geçit Yok

Temizlik çalışmaları yalnızca yol ve yürüyüş güzergâhlarının yıkanmasıyla sınırlı kalmadı. Cadde ve çevresine rastgele bırakılan atıklar da ekipler tarafından iş makineleri yardımıyla toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde yol güzergâhında ve cadde çevresinde oluşabilecek görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, Pınarbaşı Caddesi’nin daha temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması sağlandı.

Büyükşehir ekipleri ayrıca cadde üzerindeki trafik ve yönlendirme levhaları ile aydınlatma sistemlerinin de temizliğini gerçekleştirdi. Böylece yalnızca yol yüzeylerinin değil, cadde boyunca vatandaşların günlük kullanımına ve ulaşım güvenliğine katkı sağlayan unsurların da bakım ve temizliği yapıldı.