406 Yıllık Saraçhane Camii’nde Restorasyon Sona Yaklaşıyor
406 Yıllık Saraçhane Camii’nde Restorasyon Sona Yaklaşıyor
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Alınan bilgilere göre, kent merkezinde müze önünde seyir halinde olan iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yan devrilirken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle araçta sıkışan 2 kişi güvenli şekilde çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.