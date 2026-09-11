Alınan bilgilere göre, kent merkezinde müze önünde seyir halinde olan iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yan devrilirken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle araçta sıkışan 2 kişi güvenli şekilde çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.