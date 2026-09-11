12 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve 9 gün sürecek festival boyunca toplumun her kesimine hitap eden rengarenk etkinlikler düzenlenecek. Çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar herkesin kendine uygun bir aktivite bulabileceği programda; çocuk atölyeleri ve eğlenceli gösteriler, geleneksel el sanatları ve atölye çalışmaları, birbirinden özel sergiler ve fotoğraf yarışmaları yer alacak.

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu edebiyat kimliği ve kültürel birikim, festival süresince geniş kitlelerle buluşacak.

KAFUM'da Yıldız Geçidi: Ünlü İsimler Kahramanmaraş'ta Sahne Alacak

Festivalin en çok merak edilen ve heyecan yaratan etkinliklerinin başında ise KAFUM'da gerçekleşecek dev konserler geliyor. Her akşam saat 21.00'de başlayacak konser maratonunda Türkiye'nin sevilen sanatçıları Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

KAFUM Konser Takvimi:

12 Eylül Cumartesi (Açılış): Kıraç

13 Eylül Pazar: Alişan

14 Eylül Pazartesi: Sefo

15 Eylül Salı: Ahmet Şafak

16 Eylül Çarşamba: Derya Uluğ

17 Eylül Perşembe: Fatma Turgut

18 Eylül Cuma: Ebru Yaşar

19 Eylül Cumartesi: Merve Özbey

20 Eylül Pazar (Kapanış): Murat Boz

Tüm Etkinlikler Ücretsiz Olacak

Kahramanmaraş’ta kültür, sanat ve müzik dolu unutulmaz bir 9 gün yaşatacak olan Kültür Yolu Festivali’ndeki tüm etkinlikler vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Festival kapsamındaki detaylı gün, saat ve mekân bilgilerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtilirken, tüm vatandaşlar bu büyük kültür buluşmasına davet edildi.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali Etkinlik Takvimi: