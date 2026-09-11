Olay, 29 Temmuz tarihinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Mardin’in Nusaybin ilçesinden Kahramanmaraş’a dönen kuyumcu ekibinin bulunduğu sevkiyat aracının önü, sahte bir uygulama noktası kuran kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Yıllardır aynı güzergahı kullandıklarını belirten Kahramanmaraşlı kuyumcu Ali Mert, kontrol noktasındaki tuhaflığı son anda fark ettiklerini ifade etti.

Mert o anları şu sözlerle aktardı:

"Mardin’in Nusaybin ilçesinden Kahramanmaraş’a dönecektik. Şanlıurfa Haliliye ilçesine geldiğimiz zaman bir virajın bitiminde çevirme olduğunu fark ettik. Bu adamların hırsız olduğunu sezerek çevirmeye girmedik ve yaklaşık bir kilometre geride durduk."

Kalaşnikoflarla Ateş Açıp Ters Kelepçelediler

Çevirmeden kaçtıktan sonra yardım isterken saldırganların kısa sürede araçlarının yanına geldiğini belirten Ali Mert, polise, jandarmaya ve 112’ye ulaşmaya çalıştıklarını ancak ekiplerin gelmesine zaman kalmadığını söyledi.

Kıyafet ve teçhizatları gerçeğini aratmayan sahte jandarmaların dehşet saçtığını belirten Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Kıyafetlerinde jandarma yeleği, şapka, yüzlerinde maske ve eldiven vardı. Bildiğiniz gerçek jandarma gibi giyinmişlerdi. Yanımıza gelip 'Siz neden çevirmeden kaçıyorsunuz?' diye sordular ve ardından sağımıza solumuza, havaya kalaşnikof silahla ateş ettiler. Bizi ters kelepçe yaptılar, darp ettiler ve bıçakladılar. Altınları ve parayı aldıktan sonra bizi yaralı halde bıraktılar."

Ayrıca saldırganların kullandıkları araca önceden birden fazla takip cihazı yerleştirdiğini belirten Mert, olayın profesyonelce planlandığını vurguladı.

"13 Kişi Tutuklandı Ama Altınlarımız Hala Kayıp"

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 13 kişinin tutuklandığını belirten mağdur kuyumcu Ali Mert, adaletin yerini bulması ve gasp edilen birikimlerinin kurtarılması için sesini duyurmaya çalışıyor.

Yetkililerden yardım isteyen Mert, "Bugün bu bizim başımıza geldi, yarın başka bir esnaf arkadaşımızın başına gelmesin. Bizim derdimiz bu ve altınımızı bulmak istiyoruz. Şu an içeride yaklaşık 13 kişi tutuklandı ama altınlarımız hala ortada yok. Mağduruz, lütfen bize yardımcı olun" diyerek çağrıda bulundu.