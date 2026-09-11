Doğu-Batı Yönünde Kesintisiz Ulaşım Ağı

Şehir merkezinde doğu ve batı aksını kesintisiz bir şekilde buluşturacak olan proje, sürücülere büyük bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni açılan yaklaşık 1 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla kaplanıyor.

Projenin güzergâhı üzerinde daha önce tamamlanan kritik noktalar ise şu şekilde sıralanıyor:

Dr. Sait Bulvarı başlangıcı

Bediüzzaman Bulvarı

Dr. Sadık Ahmet Caddesi

Gaziosmanpaşa Bulvarı

Garbi Sokak, 14 bin 59’uncu Sokak ve 14 bin 53’üncü Sokak

Bu kapsamlı çalışmalarla birlikte bölgede genişletme, sıcak asfalt ve kavşak düzenlemeleri başarıyla tamamlanarak güzergâh çevre yoluna bağlanmak için hazır hale getiriliyor.

Şehir İçi Trafiğe Rahat Bir Nefes

Yeni ulaşım koridorunun tamamen hizmete girmesiyle birlikte, Kahramanmaraş trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde hafiflemesi hedefleniyor.

Alternatif bu güzergah sayesinde sürücüler;