Çekiç seslerinin azaldığı çarşıda ustalar yalnız kaldı
Çekiç seslerinin azaldığı çarşıda ustalar yalnız kaldı
İçeriği Görüntüle

Kafileler hareket öncesinde düzenlenen programlarda dualar edilerek umrecilerin sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ibadet gerçekleştirmeleri temenni edildi. Aileleriyle vedalaşan vatandaşlar, duygu dolu anlar eşliğinde büyük bir manevi heyecanla yolculuğa çıktı.

E68F7027 F6A6 4330 92C1 58E11E8Ae5D0 750X422

Yetkililer, umre turlarına olan talebin her dönem arttığını belirterek Kahramanmaraşlıların ibadetlerini en verimli şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların özenle yapıldığını ifade etti. Kentte organize edilen umre programlarının önümüzdeki haftalarda da aralıksız devam edeceği bildirildi.

Umre

Kahramanmaraş’tan kutsal topraklara giden vatandaşlar, bu yolculuğun kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Kâbe’yi görmek, tavaf etmek ve kutsal mekânlarda bulunmanın hayatlarında tarif edilemez bir anlam taşıdığını belirten umreciler, bu imkânı sağlayan herkese teşekkür etti.