Kafileler hareket öncesinde düzenlenen programlarda dualar edilerek umrecilerin sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ibadet gerçekleştirmeleri temenni edildi. Aileleriyle vedalaşan vatandaşlar, duygu dolu anlar eşliğinde büyük bir manevi heyecanla yolculuğa çıktı.

Yetkililer, umre turlarına olan talebin her dönem arttığını belirterek Kahramanmaraşlıların ibadetlerini en verimli şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların özenle yapıldığını ifade etti. Kentte organize edilen umre programlarının önümüzdeki haftalarda da aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’tan kutsal topraklara giden vatandaşlar, bu yolculuğun kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Kâbe’yi görmek, tavaf etmek ve kutsal mekânlarda bulunmanın hayatlarında tarif edilemez bir anlam taşıdığını belirten umreciler, bu imkânı sağlayan herkese teşekkür etti.