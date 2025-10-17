Kahramanmaraş’ta kadın girişimciliğini teşvik etmek, üretimde kadınların daha etkin ve görünür rol almasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Üreten Kadınlar Bilgilendirme ve Çalışma Toplantısı”, geniş katılımla gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlik, kadın girişimciler, kamu temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta bir dayanışma ve bilgi paylaşımı platformuna dönüştü.

Toplantı, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edildi. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel katılım sağladı.

Etkinlikte kadınlara yönelik sunulan devlet destekleri, girişimcilik hibeleri, kooperatifçilik modelleri ve üretime dönük iş fırsatları hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Uzman konuşmacılar ve kurum temsilcileri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, kadın girişimcilerin hangi alanlarda destek alabileceği, başvuru süreçleri ve başarılı örnekler paylaşıldı.

Toplantının ana teması olan “Kadının üretimdeki yeri ve gücü”, tüm konuşmalarda vurgulandı. Yerel yönetim temsilcileri, kadın girişimcilere yönelik destek projelerinin artarak süreceğini belirtirken, kadınların üretim süreçlerinde daha görünür olması için sivil toplum, kamu ve özel sektörün iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Etkinlik, katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu dayanışma ve motivasyonun ön plana çıktığı bir atmosferde sona erdi.