26 Ekim’e kadar KAFUM Fuar Alanı’nda devam edecek olan fuar, yüzlerce yayınevi, yazar, şair ve binlerce edebiyat tutkununu bir araya getiriyor. Fuar alanının dört bir yanında hissedilen kitap kokusu, bilgi birikimi ve sanatın büyüleyici atmosferi, ziyaretçilere yalnızca bir kitap fuarında değil, aynı zamanda bir kültür şöleninde olduklarını hissettiriyor.

Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci, öğretmen ve edebiyat tutkununu ağırlıyor. Özellikle okulların düzenlediği ziyaretlerle fuar alanı çocuk ve gençlerle dolup taşarken, öğrenciler hem sevdikleri yazarlarla tanışmanın heyecanını yaşıyor hem de kitapların büyülü dünyasına adım atıyor.

Edebiyata ilgi duyan gençler için eşsiz bir öğrenme ve keşif alanı sunan fuar, sadece kitapların tanıtıldığı bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasında derin izler bırakıyor.

Kahramanmaraş, şairleriyle ve yazın dünyasına kazandırdığı değerlerle Türkiye’nin önemli kültür şehirlerinden biri olma kimliğini sürdürüyor. Kitap fuarı ise bu kimliğe her yıl yeni halkalar ekliyor. Edebiyata duyduğu tutkuyla üretmeye devam eden görme engelli Mustafa Ağcan da onlardan birisi. Fuarda açtığı stantta eserlerini tanıtıyor ve okuyucularıyla birebir temas kurarak kitaplarını imzalıyor. Ağcan, engeline rağmen azmi, üretkenliği ve içtenliğiyle okurların takdirini topluyor.