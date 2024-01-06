Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu olaylarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.