Bir yandan konutlar hak sahibi vatandaşlara teslim edilirken bir yandan da yeni konutların inşası aralıksız sürüyor.

Dün Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahibi birçok aileye yeni konutlarının anahtarları teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce güvenli yuvalarına kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Öte yandan inşaatı sürdüren konut projelerinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Kahramanmaraş’ta vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşması için kapsamlı bir planlama yürütülüyor. Yetkililer, inşaat sürecinin hızlandırılması adına teknik ekiplerin sahada 7/24 görev yaptığını belirtiyor.