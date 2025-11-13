Gecikme Zammı Aylık %3,7 Oldu

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, borçların zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan gecikme zammı oranı, aylık bazda %4,5’ten %3,7’ye indirildi. Bu oran, her ay için ayrı ayrı hesaplanmaya devam edecek.

Tecil Faizi Yıllık %39’a Düştü

Kamu borçlarının taksitlendirilmesi halinde uygulanan tecil faizi oranı da yıllık %48’den %39’a çekildi. Yeni oran, bugünden itibaren yapılan taksitlendirme başvurularında geçerli olacak. Daha önce tecil edilen borçlarda ise eski oran uygulanmaya devam edecek.

Yeniden Yapılandırma İhtiyacı Kalmadı

Bakanlık yetkilileri, düşürülen faiz oranlarıyla birlikte mükelleflerin borçlarını daha uygun koşullarda taksitlendirebileceğini belirtti.

Bu nedenle, yeni bir yeniden yapılandırma düzenlemesine gerek kalmadığı, taksitlendirme yolunun açık olduğu vurgulandı.

Bu düzenlemeyle, kamu borçlarının ödenmesi daha kolay hale gelirken, vatandaşlar için de finansal yükün azalmış olması öngörülüyor.