Aksu Haber olarak esnafa, bayram süresindeki hareketlilik ve geçmiş bayramlarla kıyaslandığında yaşanan yoğunluk hakkında sorular yönelttik.

Esnaflar, bayram öncesi ve bayram döneminde çarşıya yoğun ilgi olduğunu belirtti. Özellikle tatlı, tekstil ve hediyelik eşya satan işletmelerin, bayram alışverişinden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bununla birlikte, bazı esnaflar, geçmiş yıllara kıyasla bu yılın bayram döneminin biraz daha sakin geçtiğini dile getirdi.

Kapalı Çarşı esnafı, geleneksel dokusunu korurken, değişen ekonomik koşullar ve tüketici alışkanlıklarının da alışveriş hareketliliğinde rol oynadığını gözlemlediklerini söyledi. Aksu Haber, bu değerlendirmelerin, gelecekteki dönemlere ışık tutacak önemli ipuçları sunduğunu belirtti.