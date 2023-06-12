İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'la kontratı sona eren Wilfred Zaha'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceğiyle henüz netleşmiş değil.

Adı birçok kulüple anılan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Wlfred Zaha, Suudi Arabistan'dan gelen teklifle ilgili kararını verdi.

Guardian'da yer alan haberde İngiliz oyuncunun yıllık 30 milyon sterlinlik teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Haberde Zaha'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünde forma giyemeyen Zaha, bu sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta süre alırken 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.