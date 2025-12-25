KASİAD Başkanı İsmail Dinçer’in öncülüğünde, Ramada Otel’de düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıda, T.C. Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla firmalara yönelik devlet destekleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Programda özellikle Responsible Programı ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Destekleri hakkında detaylı sunumlar yapılarak, ihracatçı ve ihracat yapmayı hedefleyen firmalara yol gösterici bilgiler aktarıldı.

İşletmelerin küresel pazarlarda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için sunulan destek mekanizmaları tüm yönleriyle anlatıldı.

Katılımcılar, uzmanlara birebir soru sorma ve güncel teşvikler hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.

KASİAD Başkanı İsmail Dinçer, toplantının firmaların geleceğine yön verecek önemli kazanımlar sunduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraş iş dünyasının ihracatta rekabet avantajı yakalaması adına bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.