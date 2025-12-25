Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü’nün şampiyonluk hikayesini konu alan “Bir İstiklal Masalı” belgeseli, kulüp yönetimi, taraftarlar ve basın mensuplarının katıldığı özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, gösterim sonrası yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl elde edilen başarının perde arkasındaki fedakarlıklara değindi.

Başkan Akarca, oyuncular, teknik heyet, siyasiler ve taraftarların katkılarıyla elde edilen şampiyonluğun, birlik ve beraberlikle neler başarılabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Akarca, belgeselin vizyona giriş zamanının da oldukça anlamlı olduğunu belirterek, “Toplum olarak bazen başarılarımızı çabuk unuttuğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bu belgesel, takımımızın ve şehrimizin neler başardığını hatırlatması açısından çok değerli” dedi.

Ancak kulüp başkanı, finansal anlamda ciddi zorluklar yaşandığını da dile getirerek, önümüzdeki günlerde kritik kararlar alınabileceğini açıkladı.

Başkan Akarca, hedeflerin küçültülebileceğini ve takımın maddi destek bulamazsa bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Kulüp yönetimi, taraftarlar ve şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelerek destek olmasının önemine dikkat çeken Akarca, kritik eşikte olan İstiklal Spor için seferberlik çağrısı yaptı.