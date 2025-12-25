Olay, akşam saatlerinde Gerger Mahallesi TOKİ Konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde yürümekte olan M.A.B. ve D.B., henüz plakası ve sürücüsü tam olarak belirlenemeyen bir otomobilden hedef alındı.



Otomobilden Ateş Açıp Kaçtılar

İddiaya göre, aracın içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı M.A.B. ve D.B.’ye ilk müdahaleyi sokak ortasında yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına dair incelemeler sürüyor.



Afşin Polisi Şüphelileri Kıskıvrak Yakaladı

Saldırının ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevre kameraların incelenmesi sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ederken, saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma derinleştiriliyor.