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KMTSO 19. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kasım ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.
Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı.
Toplantıda KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu.
Toplantı sonrasında Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan Aksu Haber’e toplantıyı değerlendirdi.