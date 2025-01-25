DEVA Spor Kulübü Başkanı Bekir Ulu, kulübün kuruluş amacını ve misyonunu anlatan etkileyici bir açıklama yaptı. “DEVA” isminin iyileştirmek, yaraları sarmak ve güzellik sunmak anlamına geldiğini belirten Ulu, kulübün adını bu anlamlarla özdeşleşecek şekilde seçtiklerini vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Bekir Ulu, DEVA Spor Kulübü’nün adının anlamını açıklayarak sözlerine başladı: "Deva demek, iyileştiren demek. Deva demek, yaraları saran, mutluluk veren demek. Biz engelli vatandaşlarımızdan sporsever gençlerimize kadar herkesin yaralarını sarmak ve sporla birleştirmek için yola çıktık. Amacımız sadece spor yapmak değil, aynı zamanda topluma deva olmaktır. Güçlü bir spor dolu hayat sunmak istiyoruz."

“SİYASETTEN UZAK, SPORUN MERKEZİNDEYİZ”

Kulübün siyasi bir eğilimi olduğuna dair iddialara da açıklık getiren Ulu, DEVA Spor Kulübü’nün tamamen spor odaklı bir kuruluş olduğunu belirtti:

"Kulübümüzün herhangi bir siyasi eğilimi yoktur. DEVA Spor Kulübü, ismine yakışır şekilde tamamen halkımıza, engelli ve engelsiz vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Siyasetle hiçbir bağlantımız olmadan, yalnızca sporla iyileştirmek için buradayız. Spor, birleştiren bir güçtür ve biz bu gücü toplumu birleştirmek için kullanacağız."

“KAYSERİ’DEN TÜRKİYE’YE SPORDA BİR DEVRİM HEDEFİ”

Başkan Ulu, DEVA Spor Kulübü’nün Kayseri merkezli olarak başladığını, ancak hedeflerinin Türkiye genelinde sporu yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti:

"Kulübümüzün merkezi Kayseri olabilir, ama hedefimiz tüm Türkiye’dir. Geriye kalan 80 ilimizdeki sporseverlere ulaşmayı ve sporun iyileştirici gücüyle hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz. DEVA Spor Kulübü, sadece bir şehirle sınırlı kalmayacak, ülkemizin dört bir yanına umut ve mutluluk taşıyacak."

“BİZE ULAŞIN, YARALARINIZI SARALIM”

Bekir Ulu, açıklamasını vatandaşlara yönelik bir çağrıyla tamamladı: "Siz deva arıyorsanız, biz buradayız. Bize her türlü sorununuzla, sıkıntınızla ulaşabilirsiniz. Amacımız sadece spor yaptırmak değil, aynı zamanda dertlerinize derman, yaralarınıza merhem olmaktır. Bu kulüp, sporun iyileştirici gücünü herkesle paylaşmak için kuruldu. Engelleri birlikte aşacağız, mutluluk dolu yarınlar için çalışacağız."