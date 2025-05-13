Kayserispor, Trendyol Süper Lig 35. hafta kapanış karşılaşmasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 12, 29 ve 63. dakikada Miguel Cardoso (3) attı. Kayserispor-Antalyaspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 35. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 12, 29 ve 63. dakikada Miguel Cardoso (3) kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 26. dakikada Thalisson attı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 44 yaparak 11. sıraya yükseldi. Akdeniz ekibi ise 43 puanla 12. sıraya geriledi.

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