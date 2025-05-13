Kayserispor, Trendyol Süper Lig 35. hafta kapanış karşılaşmasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 12, 29 ve 63. dakikada Miguel Cardoso (3) attı. Kayserispor-Antalyaspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 35. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 12, 29 ve 63. dakikada Miguel Cardoso (3) kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 26. dakikada Thalisson attı.

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Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 44 yaparak 11. sıraya yükseldi. Akdeniz ekibi ise 43 puanla 12. sıraya geriledi.

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