Kahramanmaraş’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, kızının ise bacağı kırıldı.



Kaza, merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne E.O ve kızı A.O.’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı savrulurken, Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edilirken anne E.O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği, kızının ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.