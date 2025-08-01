Kahramanmaraş'ta halkalandıktan sonra doğaya bırakılan 200 kınalı keklik, keneyle mücadeledeki rolünün belirlenmesi amacıyla iki yıl takip edilecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Iğdır Üniversitesi'nde görevli 5 akademisyen, "Kınalı Keklik Popülasyonlarının Halkalama Yöntemiyle İzlenmesi ve Korunması Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen 200 kınalı keklik, ayaklarına üzerinde seri numarası bulunan halkalar takılarak Afşin ilçesi kırsalında doğaya bırakıldı.

Uzmanlar, kınalı keklikleri keneyle mücadeledeki etkilerini belirlemek amacıyla dron, fotokapan ve dürbünlerle takip etmeye başladı.

ERÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez, iki yılda 10 bin kekliğin doğaya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Atalay da ilk etapta 200 kekliğin Afşin ilçesi kırsalında doğaya bırakıldığını kaydetti.

KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ise projenin amacını, kekliklerin takibi, doğaya adaptasyonu, popülasyonun sürekliliği ve 'keklik kene yer mi, yemez mi?' gibi sorulara bilimsel yanıt aramak olarak özetledi.