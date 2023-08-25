6 Şubatta meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için büyük gayret gösteren Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi kent genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu Kapsamda KSÜ Kampüs Alanı İçerisinde Kurulan Losev konteyner kentte depremzedelerin bir nebzede olsa psikolojik olarak rahatlamaları adına bahçecilik kursu açtı.

Biberinden domatesine birçok sebzenin bulunduğu bahçeler adeta bir terapi görevi görüyor.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Şahiner yürütülen çalışmalar hakkında Aksu Haber’e özel bilgiler paylaştı.