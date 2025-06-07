Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Töreni ile birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi. Kahramanmaraş Valiliği'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Ünlüer, Kurban Bayramı'nın huzur ve sağlık içinde geçmesini temenni ederek, deprem sonrası yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini ve bir sonraki bayramda depremin izlerinin silinmiş olacağını belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ve devletin vatandaşlarla kucaklaşarak yaraları sardığını ifade etti.

Bayramlaşma töreni, protokol üyelerinin vatandaşlarla tek tek bayramlaşmasıyla sona erdi. Etkinlik, Kahramanmaraş'ta bayramın paylaşımcı ve birleştirici ruhunu yansıtan anlamlı bir buluşma oldu.