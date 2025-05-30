Özel Kipaş Eğitim Kurumları’nda bu yıl ikincisi düzenlenen Piyano Resitali, sanat dolu atmosferiyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sahne aldığı etkinlikte, minik yetenekler sergiledikleri performanslarla hem ailelerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Kipaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen resitalde öğrenciler, yıl boyunca aldıkları müzik eğitiminin meyvelerini solo performanslarla ortaya koydu. Klasik müzikten modern ezgilere uzanan zengin repertuar, dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Minik parmakların piyano tuşları üzerindeki zarif yolculuğu, salonda zaman zaman duygusal, zaman zaman ise coşkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrencilerin sahne özgüveni ve müzikal yetkinlikleri, izleyenleri gururlandırdı.

Kipaş Eğitim Kurumları, bu tür sanatsal etkinliklerle öğrencilerinin sadece akademik değil, kültürel ve sanatsal yönlerini de geliştirmeyi hedefleyerek, eğitimde bütüncül yaklaşımını sürdürüyor. Resitalin sonunda sahne alan tüm öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür edilerek, bu özel anlar alkışlarla taçlandırıldı.