Maça istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, özellikle ikinci çeyrekte rakibinin 28-11’lik serisine engel olamadı ve soyunma odasına 53-30 geride gitti. İkinci yarıda farkı kapatmakta zorlanan Kipaş İstiklal Basketbol, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kipaş İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, son haftalarda yaşanan mağlubiyetlerin camiada ciddi bir moral bozukluğuna neden olduğunu ifade etti.

Takımın özellikle bir ve iki numara pozisyonlarından skor katkısı alamamasının oyunu olumsuz etkilediğini belirten Gümüşer, bu durumun ardından kritik bir karar aldıklarını açıkladı.

Gümüşer, takımı geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi’ne taşıyan ve önemli başarılara imza atan başantrenör Demirci ile yolların ayrıldığını duyurarak, ikinci yarıya yeni bir koçla girileceğini söyledi. Yeni teknik ekibin son Uzay Gaziantep maçına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Taraftarlara da teşekkür eden Gümüşer, “Bu salonu her maç dolduran seyircimizi üzdüğümüzün farkındayız. Biz de en az onlar kadar üzülüyoruz. Ancak bu bir spor, kazanmak da kaybetmek de var. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp yolumuza devam etmek” dedi.

Bu sezon şampiyonluk hedeflerinin olmadığını vurgulayan Gümüşer, mütevazı bir bütçeyle yola çıktıklarını ancak play-off hedefinden vazgeçmediklerini belirterek, “Şehrimizin desteğiyle bu engelleri aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.