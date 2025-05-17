Artık gözler, final grubundaki son karşılaşmaya çevrildi. Temsilcimiz, sezonu galibiyetle kapatmak için Eskişehir Birey Koleji karşısında sahada
🔥 Aynı Saatte Lideri Belirleyecek Maç:
Final grubunun zirvesini etkileyecek diğer mücadelede Göztepe, Ege Üniversitesi Daçka ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma da büyük heyecana sahne olacak.
🎥 Basketbol Final Grubu Canlı Yayın Linki
Her iki karşılaşma da basketbolseverler için canlı yayınla burada.
👉 KİPAŞ İstiklalspor – Eskişehir Birey Koleji Maçını Canlı İzle
👉 Göztepe – Ege Üniversitesi Daçka Maçı Canlı İzle