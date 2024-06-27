Yangının çıktığını gören Kipaş mikser operatörleri, derhal duruma müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan Kipaş ekibi, çevrede bulunan ağaçlar ve tarım alanlarının zarar görmesini engelledi. Bu hızlı ve etkili müdahale, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı.

Yangına müdahale eden Kipaş mikser ekibinin bu örnek davranışı, bölge halkı tarafından büyük takdirle karşılandı. Yangının çevreye zarar vermesini engelleyen Kipaş ekibi, sadece yangını söndürmekle kalmadı, aynı zamanda büyük bir felaketin önüne geçti. Bu tür sorumluluk sahibi davranışlar, toplumda dayanışma ve çevre bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt