Kipaş Eğitim Kurumları Konferans Salonu’nda Okan Kölük yönetmenliğinde sahnelenen tiyatro gösteri, öğrenci ve öğretmenlerden tam not aldı.

Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen, etkinliğin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Ortaokul öğrencimiz, beşinci sınıf öğrencisi Mustafa Kesim tarafından tek kişilik bir tiyatro gösterisi hazırlandı. Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerimiz bu gösteriyi büyük bir beğeniyle izledi. Bu yaşta bir öğrencinin tek kişilik oyun sergilemesi büyük bir özgüven örneği,” dedi.

Dağdelen, öğrencinin sahne performansının ve tiyatroyu sergileyişinin izleyicilerden tam not aldığını belirterek, “Öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz,” ifadelerini kullandı.