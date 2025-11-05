Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 5 milyon 376 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda ise fiyat, önceki kapanışa göre %0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin liradan işlem gördü.

Dün 5 milyon 535 bin liradan kapanan altın, bugün hafif bir geri çekilme yaşadı. KMKTP verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 28 milyar 534 milyon lira, işlem miktarı ise 5 bin 272 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 28 milyar 716 milyon lira seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak altın fiyatlarında kısa vadede hafif geri çekilmeler yaşansa da uzun vadede yönün yukarı olabileceğini belirtiyor.