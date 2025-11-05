Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 5 milyon 376 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda ise fiyat, önceki kapanışa göre %0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin liradan işlem gördü.

Dün 5 milyon 535 bin liradan kapanan altın, bugün hafif bir geri çekilme yaşadı. KMKTP verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 28 milyar 534 milyon lira, işlem miktarı ise 5 bin 272 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 28 milyar 716 milyon lira seviyesine ulaştı.

Fed kararı piyasayı etkiledi | Gram altın yükselişte!
Fed kararı piyasayı etkiledi | Gram altın yükselişte!
İçeriği Görüntüle

Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak altın fiyatlarında kısa vadede hafif geri çekilmeler yaşansa da uzun vadede yönün yukarı olabileceğini belirtiyor.