Bu kapsamda, kentin kalbi konumundaki Derepazarı ve Arasa Otopark çevresi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni bir çehreye kavuşuyor. Rezerv alan olarak ilan edilen bölgede inşası süren modern konutlar ve ticaret alanları, hem mimari estetiği hem de dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Yeni yapıların tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin yalnızca konut alanı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanları da planlı bir şekilde hayata geçiriliyor.

Şehrin siluetini değiştirecek dönüşüm, Kahramanmaraş’ta güvenli yaşam alanlarının artmasının yanı sıra, kent merkezinin ticari canlılığını da yeniden canlandıracak.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların deprem yönetmeliğine tam uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve projenin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Derepazarı ve Arasa çevresi, tamamlandığında hem estetik hem de işlevsel yönleriyle Kahramanmaraş’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.