Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Mehmet Yaşar D. katıldı, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ebubekir Semih Y, suçu olmadığı halde yıllardır yargılandığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Davut Uçum, suçlamaları kabul etmeyerek aleyhine hiçbir olumsuz delil bulunmamasına rağmen kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici ise Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şimdiye kadar hiç kimsenin tutuklanmadığını belirterek daha etkin bir soruşturma ve kovuşturma için sanıkların tutuklanması talebinde bulundu.

Ekici, sanıkların suçlarını gizleme ve delileri yok edebileceğini, tutuklu yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Kemal Yavuz da davanın ana soruşturma dosyası ile birleştirilmesi gerektiğine işaret ederek, helikopterdeki cihazların sökülüp alındığının ortada olduğunu bu nedenle davanın ana soruşturma dosyasına dahil edilip yargılamanın tek mahkemede devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 11 Şubat 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.