Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Kent Hafızası Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi işbirliği ile çocuklara yönelik “Pasta Süsleme Atölyesi” etkinliği gerçekleştirildi.

Piazza AVM ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin eşliğinde pasta süslemesi yaparak, eğlence dolu anlar yaşadılar.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe ilişkin konuşan Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat, kentin gastronomi kültürüne katkı sunmanın yanı sıra sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Canbolat, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere üniversitemiz Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde geleceğin şeflerini yetiştiriyoruz. Eğitim sürecimiz içinde de hem kentin gastronomi kültürüne katkı sunmaya, hem de bu kültürün turizme kazandırılmasına gayret gösteriyoruz. Bugün ise çocuklarımıza yönelik bir etkinlik planladık. Piazza AVM, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz ve yine üniversitemiz Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile çocuklarımıza pasta süslemeyi öğretmeye çalıştık. Hem çocuklarımız eğlendi hem de bizim ve öğrencilerimiz için güzel bir sosyal sorumluluk çalışması oldu. Bize bu tür programlarda yer alma fırsatı veren ve her zaman destekleriyle yanımızda olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan’a, Rektör Yardımcımız ve Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Burcu Erşahan’a ve nazik ev sahipliği dolayısıyla Piazza AVM yönetimine şükranlarımı sunuyorum.”

Etkinlik günün ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, etkinliğe katılan çocuklar ve aileler, birbirinden farklı pasta türleri üzerinde süsleme yaparak, hünerlerini sergiledi.



