Kıvılcım’ın ihbarı aileleri karşı karşıya getiriyor

Kıvılcım’ın, Ömer’i ihbar etmesinin ardından Ömer tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor. Bu durum yalnızca Ünal ailesini değil, Kıvılcım’ın kendi ailesini de sarsıyor.
Kıvılcım, yaptığı şeyin doğru olduğuna inanırken ailesi ve çevresi onu sert bir şekilde eleştiriyor. Bu karar, tam düzelme aşamasında olan Fatih ve Doğa ilişkisinde de yeni bir krizin kapısını aralıyor.

Ünal ailesinde yeni gelişmeler

Nilay’ın bir dizide rol alması ve Fatih’in bir dergi çekimine katılması Ünal ailesine hareketli anlar yaşatacak.
Öte yandan Işıl, Abdullah’ın zor bir dönemden geçtiğini fark edince planlarını hızlandırıyor. İşlerinin battığını söyleyen Işıl, bununla da kalmayıp Abdullah’ı unutkan olduğuna inandırmaya çalışıyor.

Nursema yeni bir tehlikenin eşiğinde

Firaz’ın kısa süre birlikte olduğu Demet, ayrılığı kabullenemeyip intikam planı yapmaya başlıyor. Bu amaçla Nursema ile yakınlaşarak dostluk kurmaya çalışıyor. Ancak Demet’in asıl niyeti çok farklı.

Işıl ve Leo’nun ilişkisi açığa çıkıyor

Bölümde bir diğer dikkat çekici gelişme ise Işıl ve Leo’nun gizli ilişkisi. Her yasak ilişki gibi bu ilişki de artık gizli kalamayacak ve gerçekler ortaya çıkacak.

Dizinin Yapımcısından Açıklama

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, konuya dair X hesabından yaptığı açıklamada "Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113 bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu Teşekkür Etti

Turgut'un mesajının ardından ünlü oyuncu da ayrılığı doğruladı. Turgut'a yanıt veren Türkoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim."

