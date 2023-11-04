Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizinin ikinci sezonuna dahil olan isimlerden Gizem Yanık, şimdilerde seyircilerin radarında.
Mihri karakterini canlandıran Yanık, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
30 bine yakın takipçisi bulunan genç yetenek Gizem Yanık, güzelliğiyle adeta nabız yükseltiyor.
Mihri'nin güzelliği
200 doğumlu Gizem Yanık, normal hayatında dizideki karakterden farklı bir profil ortaya koyuyor.
Fit görüntüsü ile cesur pozlar veren Yanık, görenleri hayran bırakıyor.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sinden şaşırtan kareler...
Kaynak: Haber Merkezi