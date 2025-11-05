Kalın, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devletin bölgede büyük bir seferberlik yürüttüğünü, konut, işyeri ve altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade ederek, “Bugüne kadar yüz binlerce konut teslim edildi. Binlerce iş yeri tamamlanma aşamasında. Devletimize ve hükümetimize bu gayretli çalışmaları için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ancak ekonomik anlamda toparlanmanın halen zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kalın, birçok işletmenin hâlâ konteynerlerde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Asrın felaketinden sonra uzatılan mücbir sebep süresi yaklaşıyor

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, “06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, İlimiz Kahramanmaraş merkez üssü olan, asrın felaketi depremler sonrası, mücbir sebep hali müteakip defalarda olmak üzere uzatılmıştır. Deprem bölgesi 4 il 2 ilçe de bulunan 2022 yılı cirosu 2,5 milyonun altında kalan, serbest meslek, küçük işletmeler, esnaf ve sanatkârlar için de 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecektir.

Devletimiz büyük bir gayretle bölgeyi yeniden ayağa kaldırıyor

Devletimiz, depremin ilk anından itibaren, deprem bölgesinde konut işyeri ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam etmekte, yoğun emek çaba ve gayretleri ile bölgenin inşa ve ihyası konusunda hızla ilerlemekte, çalışmalar da aralıksız devam etmektedir. Bu güne kadar yüz binlerce konut teslim edilmiş, binlerce iş yerlerinden, bir kısmı teslim edilmiş, bir kısmı da teslime hazır edilmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Devletimize ve Hükümetimize, çalışmaları hizmetleri için müteşekkiriz ve şükranlarımızı sunarız.

Bölge ekonomisi alarm veriyor

İlimiz ve deprem bölgesinde, bir taraftan yıkım, hafriyat, altyapı ve inşa süreci devam ederken, mali müşavir ofislerimiz, serbest meslek, esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük işletmelerimiz, halen konteynerlerde faaliyetlerine devam etmektedirler.

İlimiz ve deprem bölgesi; tekstil, çelik mutfak eşyası, kuyumculuk, enerji, tarım ve benzeri sektörlerde öncü konumunda olması, tarımda yaşanan kuraklık ve don, tekstil ve çelik mutfak eşyasında yaşanan kriz, yüksek enflasyon ve faiz, finansmana ulaşmada zorluklar vb. nedenlerle, sanayi sektörü bu durumdan fazlasıyla etkilenerek, bir kısmı üretimi durdurarak kapatmış, bir kısmı da kapasite azaltmaya gitmek zorunda kalarak, on binlerce kişi işten çıkartılmıştır. Hal böyle olunca, bu şartlar altında daralan sanayi ve iş gücünden, serbest meslek, küçük işletmeler ve esnaf sanatkârlarımızda fazlasıyla olumsuz etkilenmişlerdir.

Mücbir sebep hali en az bir yıl daha uzatılmalı

İlimiz ve deprem bölgesinde, acil tedbir alınmaz ise, süreç içerisinde daha yüksek işgücü kayıpları yaşanacak, sosyal ve ekonomik yaşam, bu durumdan çok olumsuz etkilenecek, ilimiz ve bölgede göç hareketliliği artarak, bölgemizin demografik yapısı da değişecektir.

Bu bağlamda; Küçük işletmeler, serbest meslek, esnaf ve sanatkârlar vb. mükellefler için, 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecek olan, mücbir sebep hali, en az bir yıl daha uzatılmalıdır.

Sanayici ve işverenlerin, yatırımları artırmak, iş göçünü önlemek, istihdamı artırabilmeleri için, yeni yatırım teşvikleri ve düşük faizli krediler verilmeli, SGK prim ve vergisel avantajlar sağlanmalıdır.

Mücbir sebep kapsamında borçları yapılandırmada teminat şartı kaldırılmalı, mevcut yapılandırmalarını ihlal edenlere, yeniden bir hak tanınmalıdır.

Mükelleflerin, mücbir sebep süresince Bağ-Kur prim borçları iptal edilerek, ileride isteğe bağlı, talep edilmesi halinde, yeniden borçlanma ve hizmet ihya imkânı verilmelidir.

İnancımız ve güvenimiz tam

Devletimiz ve ülkemiz bizimdir. Kamu otoritesinin ve milletimizin sahip olduğu, yüksek maneviyat ve şuurla, yaşadığımız olağanüstü süreçte, herkesin elini taşın altına koyduğunu ve var gücü ile çalıştığının bilinç ve takdiri içerisindeyiz. İlimiz ve bölgemizin yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle hükümetimizin göstereceği pozitif ayrımcılığa, fazlasıyla ihtiyacı bulunmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Gelir İdaresi Başkanlığımızın, bu haklı ve insani taleplerimizi, ivedilikle hayata geçirilmesi ve deprem bölgemizdeki mücbir sebep halinin uzatılması ve ilgili taleplerimiz hususlarında, her zaman olduğu gibi, yine hassasiyet göstereceklerine, inancımız ve güvenimiz tamdır.” İfadelerine yer verdi.