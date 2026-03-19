KMTSO’nun yenilenen binasında düzenlenen ve Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren programa; 65. Hükûmet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Av. Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Sayan Kaya: “Kahramanmaraş’ın Ticareti ve Sanayisi Dönüşüyor”

Programda konuşan 65. Hükûmet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Depremin ilk gününden itibaren yaklaşık bir ay boyunca sizlerle birlikte yaraları sarmak için hep birlikte büyük bir mücadele verdik. Gerçekten çok büyük bir acı yaşadık. Ama el ele verdik, kenetlendik. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için güçlü bir irade ortaya koyduk. Her gelişimizde daha toparlanmış, daha güçlü bir şekilde ayakta duran bir Kahramanmaraş görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Ve yine her gelişimizde artık farklı konuları konuşuyor olmak da umut verici. Çünkü büyük sorunları geride bıraktık. Artık Kahramanmaraş’ın ticaretini, sanayisini ve dönüşümünü konuşuyoruz. TUSAŞ gibi büyük ve stratejik projelerin bu şehirde hayata geçmesini konuşuyoruz. Bu da aslında sadece Kahramanmaraş’ın değil, tüm bölgenin yeniden ayağa kalkma iradesinin en somut göstergesidir.”

Kirişçi: “Deprem Sonrası Yaralarımızı Sararken Yeniden Ayağa Kalkmayı Bildik”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı küresel ve ulusal krizlere rağmen güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. Pandemi dönemine değinen Kirişçi, dünyanın birçok ülkesinde üretimin durma noktasına geldiğini ancak Türkiye’nin üretmeye devam ettiğini belirterek, “Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe ve lojistikte büyük bir fedakârlıkla çalışan insanlarımız sayesinde ülkemiz sadece kendi ihtiyacını karşılayan değil, aynı zamanda diğer ülkelere destek sağlayan bir konuma ulaştı. Bu da üretim altyapımızın ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergesidir” dedi.

6 Şubat depremlerine de değinen Kirişçi, Kahramanmaraş’ın bu büyük felaketin merkezinde yer aldığını hatırlatarak, “11 ilimizi etkileyen, milyonlarca insanımızı doğrudan ilgilendiren bu afette hepimiz büyük bir sınav verdik. O gün hepimizin aklında ‘Bu yükün altından nasıl kalkacağız?’ sorusu vardı. Ancak devletimizin güçlü iradesi, milletimizin dayanışması ve iş dünyamızın kararlılığıyla bu süreci yönetmeyi başardık. Yaralarımızı sararken aynı zamanda yeniden ayağa kalkmayı da bildik” ifadelerini kullandı.

Öksüz: “İş Dünyası Olarak Güçlü Bir Birlik ve Beraberlik Örneği Sergiliyoruz”

Programda konuşan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, şunları söyledi: “Bugün Kahramanmaraş iş dünyası olarak güçlü bir birlik ve beraberlik örneği sergiliyoruz. Yaşadığımız büyük felaketlere rağmen üretimden vazgeçmedik, yatırımlarımıza devam ettik. Yıkılan fabrikalarımızı yeniden ayağa kaldırdık, ihracatımızı artırarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü bizler sadece kendi işletmelerimizin değil, aynı zamanda bu şehrin geleceğinin de sorumluluğunu taşıyoruz. İstihdamı artırmanın, üretimi güçlendirmenin ve sürdürülebilir büyümenin bilinciyle hareket ediyoruz. Unutmamalıyız ki; makamlar da imkânlar da geçicidir. Kalıcı olan, ortaya koyduğumuz eserler ve dokunduğumuz hayatlardır. ‘Ben’ değil ‘biz’ diyebildiğimiz ölçüde güçlenir, büyür ve iz bırakırız.”

Buluntu: “Ortak Bir Geleceği Konuşuyoruz”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Kahramanmaraş’ın güçlü bir diriliş ve dönüşüm sürecinin merkezinde olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir iftar programında değil, bir dirilişin, bir dönüşümün ve bir iddianın tam merkezinde buluştuk. Bu akşam aynı sofrayı paylaşırken aslında ortak bir hikâyeyi, ortak bir iradeyi ve ortak bir geleceği konuşuyoruz” dedi.

“6 Şubat’ta Yıkıldık Ama Yılmadık”

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin gösterdiği kararlılığa dikkat çeken Buluntu, “Kahramanmaraş artık sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle konuşulan bir şehir olmak zorundadır. 6 Şubat’ta yıkıldık ama yılmadık. Çünkü biz bu topraklarda pes etmeyi öğrenmedik. Biz üretmeyi, ayağa kalkmayı ve yeniden başarmayı bilen bir şehiriz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Daha Güçlü ve Teknolojik Bir Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş’ın üretim gücüne vurgu yapan Buluntu, “Kahramanmaraş bugün Türkiye’nin üretim omurgalarından biridir. İplikte, tekstilde, gıdada, sanayide… Bu şehir sadece üretmez, aynı zamanda yön verir, istikamet belirler. Ama biz burada durmayacağız. Çünkü bizim hikâyemiz tamamlanmış bir hikâye değil, yeni yazılmaya başlayan güçlü bir gelecek hikâyesidir. Artık hedefimiz net: daha büyük, daha güçlü ve daha teknolojik bir Kahramanmaraş” dedi.

“KİGEM ile Kadınlarımızı Üretimin Merkezine Aldık”

Ekonomik büyümenin ötesinde bir dönüşüm sürecine işaret eden Buluntu, kadın girişimciliğine verilen öneme değinerek, “Bugün konuştuğumuz şey sadece büyüme değil, dönüşümdür. Bu doğrultuda KİGEM ile kadınlarımızı üretimin merkezine aldık. İhracat yapan kadın girişimciler yetiştirdik. Çünkü biz biliyoruz ki; kadının olduğu yerde üretim vardır, üretimin olduğu yerde kalkınma vardır” şeklinde konuştu.

“KM Havacılık Kahramanmaraş’ın Kaderini Değiştirecek Bir Adımdır”

Konuşmasında KM Havacılık yatırımına da değinen Buluntu, “KM Havacılık sadece bir yatırım değil, Kahramanmaraş’ın kaderini değiştirecek bir adımdır. 230 milyon dolarlık bu proje, bu şehri düşük teknolojiden yüksek teknolojiye taşıyan bir sıçramadır. Artık biz sadece üretmeyeceğiz. Biz teknoloji üreteceğiz, katma değer üreteceğiz ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz Günü Kurtarmanın Değil, Geleceği Kurmanın Peşindeyiz”

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buluntu, “Bu süreci sadece bir onarım değil, bir fırsata dönüştürüyoruz. Daha planlı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir sanayi altyapısı kuruyoruz. Çünkü biz günü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın peşindeyiz” dedi.

“Kahramanmaraş Artık Eski Kahramanmaraş Olmayacak”

Kahramanmaraş’ın geleceğine ilişkin güçlü bir vizyon ortaya koyan Buluntu, “Kahramanmaraş artık eski Kahramanmaraş olmayacak. Daha güçlü olacak, daha rekabetçi olacak, daha teknolojik olacak ve Türkiye’nin üretim ve teknoloji üslerinden biri haline gelecek” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.