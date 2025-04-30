Açılış konuşmasını Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yaptığı toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, deprem sonrası il genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda söz alan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen önemli toplantının detaylarını da meclis üyeleriyle paylaştı.

Toplantının gündeminde, 166 oda ve borsanın ortak sorunu olan “finansmana erişim” konusunun ön plana çıktığını vurgulayan Buluntu, işletmelerin bu alanda ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Buluntu, mükelleflerin yoğun talebi üzerine 30 Nisan’da sona erecek olan vergi beyannamesi teslim süresinin 5 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, Sanayi Sicil Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde sanayi sicil belgelerine ilişkin başvuru süresinin uzatılması konusunda değerlendirme yapıldığını söyledi. Ayrıca Buluntu, Sanayi Sicil Genel Müdürünün önümüzdeki dönemde şehre bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını belirtti. Toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür eden Başkan Buluntu, iş dünyasının sorunlarını çözme noktasındaki çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantı sonrası Aksu Habere özel açıklamada bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, verimli bir toplantı olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi.