Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreninde üyeleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, iş dünyasının temsilcileri bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Törende, sektörel gelişmeler ve ekonomik beklentiler üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajları verdi. KMTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri bayram vesilesiyle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş iş dünyasının gelenekselleşmiş bayram buluşması, bu yıl da yoğun ilgi görerek sektör temsilcilerini bir araya getirdi. KMTSO, birlik ve beraberlik ortamının güçlendiği organizasyonlarıyla bölgedeki ticari hayatın dinamizmine katkı sağlamaya devam ediyor.