Dizi, düşman iki aile olan Furtunalar ve Koçariler arasındaki bitmek bilmeyen husumeti, Adil ve Esme'nin imkânsız aşkı etrafında işliyor. 4. bölümün ardından gözler, 5. Bölüm fragmanına ve yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

🌪️ Taşacak Bu Deniz Son Bölümde (4. Bölüm) Neler Oldu?

Karadeniz'in hırçın doğasında geçen dizinin son bölümünde, uzun süredir beklenen yüzleşmeler ve büyük hesaplaşmalar yaşandı:

Şerif'in Geri Dönüşü: Hapisten çıkan Şerif Furtuna'nın köye gelişi, tüm dengeleri altüst etti ve Furtunalar cephesinde gerilimi yeniden tırmandırdı.

Adil'den Rest: Adil Koçari, Eleni'yi denize atan kişiyi açıklamayan Esme'ye rest çekerek, sessiz kalmaya devam ederse pansiyonunu ve tüm Furtuna'yı yıkacağını söyledi.

Oruç'un Sarsılması: Oruç'un amcası Şerif'e olan güveni, Melina'nın "Amcan Eleni'yi sattı" sözleriyle yerle bir oldu. Oruç için hesap sorma zamanı geldi.

Eleni Tehlikede: Behçet, Eleni'yi yaylada kurduğu tuzağa düşürdü. Gelen "Eleni'nin ölüm" haberi ise Oruç'u derinden sarstı.

🎬 Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Fragmanı: İmkansız Aşk Çatışmanın Ortasında

Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm fragmanı yayınlandığında, yeni bölümde Adil ve Esme'nin zorlu sınavı ve Koçari ile Furtuna ailelerinin mücadelesi daha da büyüyecek. Özellikle Eleni'nin durumu ve Oruç'un, amcası Şerif ile yapacağı yüzleşme, Cuma akşamına damga vuracak.

İzleyiciler, Karadeniz’in sert rüzgarlarının estiği bu hikayede, Adil ve Esme'nin aşkının düşmanlığın denizini aşıp aşamayacağını merakla bekliyor.

🌟 Taşacak Bu Deniz Konusu ve Oyuncuları

Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekiyor.

Rol Oyuncu Karakter Özelliği Adil Koçari Ulaş Tuna Astepe Asi, lider ve içinde âşık delikanlıyı saklayan Koçari'lerin başı. Esme Furtuna Deniz Baysal Hırçın, güçlü ve acının üzerinde yürümeyi öğrenmiş Karadeniz kadını. Oruç Furtuna Burak Yörük Hem savaşçı hem şifacı, Furtuna ailesinin genç delikanlısı. Eleni Miryano Ava Yaman İki düşman ailenin ortasına düşen, köklerinin peşindeki Yunan doktor.

Dizi, Yunanistan'dan gelen Eleni'nin köklerini araştırırken kendini iki düşman ailenin (Koçariler ve Furtunalar) bitmeyen çatışmasının ortasında bulmasını ve Adil ile Esme'nin geçmişten gelen tutkulu sevdası etrafındaki olayları konu alıyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle her Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!

