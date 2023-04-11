1500 Metrekarelik Yeni Bir Sosyal Market Daha Açıldı 1500 Metrekarelik Yeni Bir Sosyal Market Daha Açıldı

Hasarsız Olan Dükkânlarını Açan Konfeksiyoncular Baharın Yüzünü Göstermesiyle Yaz Sezonuna Hazırlanıyor.

İşletme Sahibi Hüseyin Arslan Aksu Habere Yaptığı Açıklamada Yaralarımızı Birlikte Saracağız Diyerek Yeni Sezona Hazırlandıklarını Söyledi.