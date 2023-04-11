Hasarsız Olan Dükkânlarını Açan Konfeksiyoncular Baharın Yüzünü Göstermesiyle Yaz Sezonuna Hazırlanıyor.
İşletme Sahibi Hüseyin Arslan Aksu Habere Yaptığı Açıklamada Yaralarımızı Birlikte Saracağız Diyerek Yeni Sezona Hazırlandıklarını Söyledi.
Hasarsız Olan Dükkânlarını Açan Konfeksiyoncular Baharın Yüzünü Göstermesiyle Yaz Sezonuna Hazırlanıyor.
İşletme Sahibi Hüseyin Arslan Aksu Habere Yaptığı Açıklamada Yaralarımızı Birlikte Saracağız Diyerek Yeni Sezona Hazırlandıklarını Söyledi.
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