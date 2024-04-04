Seçim sürecinde vaatleri ve projeleriyle dikkat çeken Kıraç, seçim sonuçlarının ardından Afşin Belediye Başkanı olarak atanarak görevine başladı.

Yerel halkın belediyecilik hizmetlerinde yenilik ve gelişim taleplerini dikkate alan Koray Kıraç, göreve başlamasıyla birlikte Afşin'in kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

Kıraç, belediye yönetimi olarak şeffaf, katılımcı ve etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, Afşin'in ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek için tüm ekip olarak gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı.

