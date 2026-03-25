Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından Aksu TV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan Okumuş, Kahramanmaraş’a ve üniversiteye hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade ederek “Öğrenci odaklı ve üretken bir üniversite hedefliyoruz” dedi.

Üniversitenin eğitim kalitesini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten Okumuş, “Bilimsel üretimi artıran, öğrenciyi merkeze alan ve şehirle bütünleşen bir üniversite anlayışıyla çalışacağız” dedi.

Yeni dönemde akademik başarıyı yükseltmeye yönelik çalışmaların ön planda olacağını vurgulayan Okumuş, üniversitenin hem bilimsel hem de sosyal alanda daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket edeceklerini ifade etti.