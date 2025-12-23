KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Kahramanmaraş’ın simgeleri ile Germanicia Antik Kenti mozaiklerinden esinlenen takılar katılımcılarının beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin takılarla anlatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.



KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun da projede, Maraş burması, Afşin ters lalesi, Maraş sümbülü, Uludaz uğur böceği ve 2007'de kaçak kazı sonrası bulunan Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri gibi özgün ögelerden esinlenilen takıları hazırlandığını ifade etti.

Kentin kadim bir kültüre sahip olduğuna değinen Kurşun, "Projemizde, Kahramanmaraş'ın kültürünü, tarihini oluşturan güzellikleri modernize ederek tekrar hayata geçirmek istedik. Hazırladığımız bu eserlerle dünyanın 5 büyük mücevher fuarlarından biri olarak gösterilen fuara katıldık ve 4 mücevher firmasından teklif aldık. İnşallah bu örnekleri bu firmalarla anlaşarak seri üretimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından sergiyi gezen katılımcılar, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.