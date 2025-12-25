KSÜ İlahiyat Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen program, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Yeşil, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, Fakülte Dekanları, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik-idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin Açış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Abay “Bu gece bir ayrılık değil, kavuşmayı konuşmak için toplandık” diyerek katılımcılara seslendi. Şeb-i Arus’un, Mevlana’nın ölümü değil, bir düğün olarak kabul edilen bir gece olduğunu vurgulayan Abay, “Can tende misafirdir” diyerek asıl yurdun sevgilinin katı olduğunu belirtti.

Abay, Mevlana’nın çağrısının yalnızca bir coğrafyaya değil, kalbi olan herkese yönelik olduğunu ifade ederek, Mevlana’nın öğretisinin insanı insan yapan değerlerle çağlar üstü bir dil ve hikmetle yeniden inşa edilebileceğini vurguladı. Ayrıca üniversitelerin yalnızca bilgi değil, hikmet ve ahlakı yeniden düşünme sorumluluğu taşıyan kurumlar olduğunun altını çizdi.

Abay, Mevlana'nın çağrısını günümüz insanının yalnızlık ve anlam krizlerine cevap verebilecek kültürel bir hareket olarak yeniden okumayı amaçladıklarını belirterek konuşmasını Mevlana’nın “Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım” diyerek, programın kalbi yeniden duymanın ve insanı yeniden anlamanın bir vesilesi olmasını diledi.

Programda, Türk tasavvuf musikisine ait eserler icra edilirken, sema töreni geleneksel usule uygun şekilde sahnelendi. Etkinlik, havendeler, sazendeler ve semazenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programın yönetmenliğini Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu üstlenirken, sanat danışmanlığını Öğr. Gör. Mesut Bilginer yaptı.

Tören sonunda KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Yeşil ve KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Abay, konseri yöneten Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu’na belge takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Töreni”ne KSÜ Rektörlüğü, KSÜ İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinin yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mevlânâ Araştırmaları ve Sanat Derneği (MESDER), Kahramanmaraş Mevlânâ Kültür Derneği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu katkı sağladı.