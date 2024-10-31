Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde, altyapısı hazırlanan 6 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yollar sathi asfaltla kaplanıyor. 25 milyon TL’yi aşan yatırımla yenilenen yollar, sanayi sitesi sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor.

Bölge esnafı Metin Eskalen, eski yolların kötü durumda olduğunu ve yapılan çalışmayla önemli bir sorunun çözüldüğünü belirterek, “Ekipler burada hummalı çalışıyor. Çalışma bittiğinde çok güzel olacak, Fırat Görgel Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’nden yapılan açıklamada ise çalışmaların 11 ilçede yoğun şekilde sürdüğü ve ulaşım konforunu artırma hedefiyle yatırımların devam edeceği vurgulandı.