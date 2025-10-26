Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “Gel ve Hayatı Anla” temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, son gününde de yoğun katılımla tamamlandı.

Fuarın en dikkat çeken isimlerinden biri, 11 yaşındaki yazar Sultan Nur Sarıaltun oldu. Henüz altıncı sınıfa giden genç yazar, “Hayal Dünyasında Bir Yer”, “Minik İzciler”, “Açgözlü Sincap” ve “Vahşi Orman Maceraları” adlı eserlerinin imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

Sarıaltun, yazarlığa ikinci sınıfta başladığını belirterek, “İlk kitabımı ikinci sınıfta yazıp yayımladım. Şimdiye kadar dört kitap yazdım, üçü fuarda yer alıyor. ‘Vahşi Orman Maceraları’nda Artemis ve arkadaşlarının maceralarını anlattım. ‘Açgözlü Sincap’ kitabında ise bir sincabın yaşadığı serüvenleri kaleme aldım,” dedi.

Okurlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sarıaltun, “Kitap fuarı çok güzel ve kalabalık geçti. Birçok imza attım. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Sultan Nur Sarıaltun’un öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle başladığı yazarlık yolculuğu, fuarda büyük ilgiyle karşılandı.